В Пермском крае откроется новая лаборатория для диагностики коронавируса

В Пермском крае откроют новую лабораторию, где будут проводить тестирование на коронавирус.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона, исследования на COVID-19 будут проводить в Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России МСЧ № 140.

«Открытие шестой в регионе лаборатории запланировано в конце мая», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент в Пермском крае исследования проводятся в четырёх государственных лабораториях.

В общей сложности было проведено 91 207 исследований.

Ранее, как сообщало ФАН, в Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 7,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.