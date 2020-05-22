В Пермском крае откроется новая лаборатория для диагностики коронавируса
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Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона, исследования на COVID-19 будут проводить в Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России МСЧ № 140.
«Открытие шестой в регионе лаборатории запланировано в конце мая», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что на данный момент в Пермском крае исследования проводятся в четырёх государственных лабораториях.
В общей сложности было проведено 91 207 исследований.
Ранее, как сообщало ФАН, в Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 7,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.