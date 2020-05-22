В России паводок затронул территории 39 регионов страны

С начала половодья в 2020 году в России территории 39 регионов страны оказались подтопленными, сообщили в МЧС.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, по числу подтопленных субъектов первенствуют Поволжье, Сибирь и Центральный федеральный округ.

«На территории 39 субъектов России с начала паводкоопасного периода оказались подтопленными 180 населённых пунктов», — рассказали в МЧС.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.