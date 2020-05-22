В России паводок затронул территории 39 регионов страны
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Как рассказали РИА Новости в ведомстве, по числу подтопленных субъектов первенствуют Поволжье, Сибирь и Центральный федеральный округ.
«На территории 39 субъектов России с начала паводкоопасного периода оказались подтопленными 180 населённых пунктов», — рассказали в МЧС.
В апреле президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.