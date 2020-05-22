Глава украинской общины рассказала о комфортной интеграции в Крыму

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала о «комфортной интеграции» украинцев в культурное, общественное и экономическое российское пространство Крыма.
Глава украинской общины рассказала о комфортной интеграции в Крыму
  • globallookpress.com

Об этом она рассказала во время выступления на заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму в формате видео-конференц-связи. 

«Комфортной интеграции украинцев к полноценной, прежде всего общественной, жизни в Крыму с учётом их национальных особенностей, этнической принадлежности и культуры способствуют власти Крыма, Российской Федерации», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что «единство народа» и «объединяющие моральные ценности» — это «не только выражение цивилизованности общества, но и утверждение в Крыму гражданского мира и национального согласия».

В январе в Министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали об увеличении числа туристов с Украины в 2019 году.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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