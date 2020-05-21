В Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска

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Передвижение на транспорте по Москве с 27 мая будет возможно только при наличии столичного цифрового пропуска, сообщил мэр Сергей Собянин в своём блоге.
В Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска
  • globallookpress.com

«В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», — говорится в сообщении.

В настоящее время по Москве можно передвигаться с использованием пропуска, оформленного через подмосковные сервисы.

Ранее сообщалось, что с 25 мая в столице заработают 88 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ)

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