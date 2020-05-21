В Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска
- globallookpress.com
«В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», — говорится в сообщении.
В настоящее время по Москве можно передвигаться с использованием пропуска, оформленного через подмосковные сервисы.
Ранее сообщалось, что с 25 мая в столице заработают 88 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ).