Тест на коронавирус пройден почти каждым десятым жителем Петербурга

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Более 520 тыс. человек в Санкт-Петербурге прошли тест на наличие коронавируса с момента начала пандемии.
Тест на коронавирус пройден почти каждым десятым жителем Петербурга
  • РИА Новости

«С 1 марта на COVID-19 обследованы 524 834 человека», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-губернатора города Олега Эргашева.

Отмечается, что, таким образом, тестирование прошёл почти каждый десятый житель Санкт-Петербурга.

Также сообщается, что, согласно последним данным, в городе зафиксировано 12 203 случая заболевания коронавирусом.

Ранее в Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга рассказали о создании реестра потенциальных доноров плазмы для больных COVID-19.

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