Тест на коронавирус пройден почти каждым десятым жителем Петербурга

Более 520 тыс. человек в Санкт-Петербурге прошли тест на наличие коронавируса с момента начала пандемии.

РИА Новости

«С 1 марта на COVID-19 обследованы 524 834 человека», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-губернатора города Олега Эргашева. Отмечается, что, таким образом, тестирование прошёл почти каждый десятый житель Санкт-Петербурга. Также сообщается, что, согласно последним данным, в городе зафиксировано 12 203 случая заболевания коронавирусом. Ранее в Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга рассказали о создании реестра потенциальных доноров плазмы для больных COVID-19.