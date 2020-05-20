В Петербурге рассказали о создании реестра потенциальных доноров плазмы

В городской станции переливания крови Петербурга рассказали о создании реестра потенциальных доноров плазмы для больных COVID-19.

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу станции, к обследованию также подключилась Боткинская больница.

«Реестр стал формироваться около недели назад из-за большого количества звонков потенциальных доноров: в день звонят 15—20 человек. Их обследуют в городской больнице №40 и в Боткинской больнице», — отметили в пресс-службе.

Издание уточняет, что обе больницы формируют список доноров и проводят обследование: берут анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, делают тесты на коронавирус, антитела к COVID-19, а также кардиограмму.

Среди основных требований к донорам плазмы возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и перенесённый две недели назад в лёгкой или среднетяжёлой форме COVID-19.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков заявил, что в регионе приступили к новому методу лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови выздоровевших.