Cобянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает всё меньше

Ситуация с борьбой с коронавирусом в Москве позитивная, тяжелобольных поступает в больницы всё меньше, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В Москве ситуация в настоящее время достаточно позитивная. Мы видим, что при 50 тыс. тестов в сутки выявляемость где-то между 2,5 тыс. и 3 тыс. Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности», — сказал он.

По его словам, в пике выявлялось более 6 тыс., то есть показатель упал в два раза.

Мэр напомнил, что проводятся КТ-исследования на пневмонию, где тоже видна положительная динамика.

«Очень важно, что в наши больницы тяжелобольных поступает всё меньше и меньше. При этом количество выписываемых из больниц сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут в пятницу, 22 мая.