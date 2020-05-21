Cобянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает всё меньше

Короткая ссылка
RT
Ситуация с борьбой с коронавирусом в Москве позитивная, тяжелобольных поступает в больницы всё меньше, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
Cобянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает всё меньше
  • РИА Новости
  • © Максим Мишин

«В Москве ситуация в настоящее время достаточно позитивная. Мы видим, что при 50 тыс. тестов в сутки выявляемость где-то между 2,5 тыс. и 3 тыс. Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности», — сказал он.

По его словам, в пике выявлялось более 6 тыс., то есть показатель упал в два раза.

Мэр напомнил, что проводятся КТ-исследования на пневмонию, где тоже видна положительная динамика.

«Очень важно, что в наши больницы тяжелобольных поступает всё меньше и меньше. При этом количество выписываемых из больниц сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут в пятницу, 22 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить