Cобянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает всё меньше
- РИА Новости
- © Максим Мишин
«В Москве ситуация в настоящее время достаточно позитивная. Мы видим, что при 50 тыс. тестов в сутки выявляемость где-то между 2,5 тыс. и 3 тыс. Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности», — сказал он.
По его словам, в пике выявлялось более 6 тыс., то есть показатель упал в два раза.
Мэр напомнил, что проводятся КТ-исследования на пневмонию, где тоже видна положительная динамика.
«Очень важно, что в наши больницы тяжелобольных поступает всё меньше и меньше. При этом количество выписываемых из больниц сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы», — отметил Собянин.
Ранее сообщалось, что первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут в пятницу, 22 мая.