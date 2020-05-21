Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая

Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу, 22 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Уже завтра инфекционисты, учёные, врачи подведут итоги первого транша скрининговых исследований», — сказал он.

По его словам, исследование разделяет людей на две группы: у одних обнаружены признаки болезни, у других выработаны антитела — они уже переболели и имеют иммунитет.

Собянин отметил, что благодаря скрининговой программе удалось выявить лиц с активной стадией заболевания, которыми в настоящее время занимаются медики.

19 мая сообщалось, что в Москве провели первые 10 тыс. тестов на антитела к COVID-19.