Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая
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- РИА Новости
«Уже завтра инфекционисты, учёные, врачи подведут итоги первого транша скрининговых исследований», — сказал он.
По его словам, исследование разделяет людей на две группы: у одних обнаружены признаки болезни, у других выработаны антитела — они уже переболели и имеют иммунитет.
Собянин отметил, что благодаря скрининговой программе удалось выявить лиц с активной стадией заболевания, которыми в настоящее время занимаются медики.
19 мая сообщалось, что в Москве провели первые 10 тыс. тестов на антитела к COVID-19.