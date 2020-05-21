В Москве рассказали о работе волонтёров центра «Моя карьера»

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Социальные волонтёры московского центра «Моя карьера» за время работы службы выполнили около 23 тыс. поручений и прошли при этом примерно 40 тыс. км.
В Москве рассказали о работе волонтёров центра «Моя карьера»
  • © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства города, более 3 тыс. обращений к волонтёрам касались доставки лекарств, около 8 тыс. раз добровольцев просили принести продукты питания, 11,5 тыс. раз — помочь с домашними животными.

Кроме того, волонтёры примерно 700 раз выносили мусор и доставляли технические средства реабилитации.

Глава центра «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что все волонтёры проходят дистанционное обучение и имеют при себе индивидуальные средства защиты, а также строго следуют инструкциям ради безопасности.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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