Минфин высказался о расходах на нацпроекты

В Министерстве финансов России заявили, что расходы на мероприятия нацпроектов, которые сейчас невозможны, должны перераспределяться на иные направления.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В текущем году в связи со сложившейся ситуацией появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета», — указали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в связи с новыми обстоятельствами важно эффективно использовать бюджетные деньги.

«Как и сказал министр финансов, необходимо эффективно управлять бюджетными расходами: в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, соответствующие им ассигнования должны быть перераспределены на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы», — добавили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, но при этом возможно внесение каких-то корректировок.