Два детских сада закрыли в Вологде из-за коронавируса

Два детских сада закрыли в Вологде из-за случаев заболевания коронавирусом ребёнка и одного из родителей.

«Ещё два детских сада Вологды закрыли из-за COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение регионального оперативного штаба.

Уточняется, что в детском саду №105 заболел один из родителей, водивших детей, а в детском саду №96 коронавирус был выявлен у одного из воспитанников.

Ранее, как уточняется, был закрыт детский сад №67 из-за заболевшего коронавирусом воспитателя.

29 марта в городе Череповец Вологодской области были подтверждены два первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.