В Подмосковье проверят данные о доставленном на вокзал пациенте

Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с появлением в интернете информации о выписанном из областного обсерватора 83-летнем пенсионере с коронавирусом и деменцией, которого отвезли на вокзал.

«Из сообщений следует, что сотрудники подмосковной обсервации «Боровое» выписали пожилого человека, проходившего лечение от коронавирусной инфекции, и отвезли на вокзал в Павловском Посаде», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что спустя несколько часов пенсионер почувствовал себя плохо, его доставили в медицинское учреждение. У него взяли анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

По данным прокуратуры, пожилой пациент в настоящее время находится на лечении.

В рамках проверки действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

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