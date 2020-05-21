Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

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Сообщения СМИ о том, что власти Москвы собираются изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.
Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Информация не соответствует действительности. Якобы утверждённых алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует», — говорится в сообщении.

Там отметили, что пациентам с иммуноглобулинами G, которые говорят об иммунитете к вирусу, «никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются».

«Тем не менее, такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенёс инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может ещё какое-то время присутствовать», — добавили в ведомстве.

По словам Алексея Мазуса, главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ, пациенты, у которых выявлены антитела, «могут некоторое время представлять опасность для окружающих».

«Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», — пояснил специалист.

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.

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