Врач рассказал о работе по борьбе с коронавирусом на Ямале

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Инфекционист Надымской центральной районной больницы Урал Мухарямов рассказал о работе в посёлке Пагоды, который стал первым очагом COVID-19 в Ямало-Ненецком округе.
Врач рассказал о работе по борьбе с коронавирусом на Ямале
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его словам, 30 марта его в срочном порядке командировали в посёлок Пангоды для работы с персоналом детской поликлиники.

При этом основной задачей районного инфекциониста и его коллег стал забор мазков у жителей посёлка, которые были в контакте с заболевшими. Также в его обязанности входило лечение пациентов с коронавирусом в лёгкой форме на дому.

«Я уже и не помню, сколько тысяч человек мы там обследовали — тех, кто находился в контакте с заболевшими. В самые напряжённые дни врачи обследовали по 100—200 человек в сутки. Несмотря на усталость, сонливость, моральное напряжение, старались, конечно, друг друга поддерживать», — признался специалист в беседе с РИА Новости

Он поблагодарил медицинский персонал, руководство больницы и сотрудников администрации района, которые слаженно сработали в сложной ситуации.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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