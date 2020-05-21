Ещё пять депутатов Госдумы переболели коронавирусом
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- РИА Новости
«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидел, что раньше болел, потому что у них обнаружены антитела», — сказал парламентарий в ходе заседания.
По его словам, «таких депутатов пять».
«Когда с ними стали разговаривать на предмет, когда они себя чувствовали плохо и чем занимались, оказалось, конечно, что они все работали. В этой связи ещё раз убедительная просьба: почувствовали недомогание — лучше побудьте дома», — добавил Володин.
По состоянию на 18 мая сообщалось, что у шести депутатов палаты зафиксирован положительный результат теста на коронавирус.
Ранее в Совете Федерации заявили, что COVID-19 переболели пять российских сенаторов.