Ещё пять депутатов Госдумы переболели коронавирусом

У пятерых депутатов Госдумы, помимо известных случаев заболевания, обнаружены антитела к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидел, что раньше болел, потому что у них обнаружены антитела», — сказал парламентарий в ходе заседания.

По его словам, «таких депутатов пять».

«Когда с ними стали разговаривать на предмет, когда они себя чувствовали плохо и чем занимались, оказалось, конечно, что они все работали. В этой связи ещё раз убедительная просьба: почувствовали недомогание — лучше побудьте дома», — добавил Володин.

По состоянию на 18 мая сообщалось, что у шести депутатов палаты зафиксирован положительный результат теста на коронавирус.

Ранее в Совете Федерации заявили, что COVID-19 переболели пять российских сенаторов.