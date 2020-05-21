Ещё пять депутатов Госдумы переболели коронавирусом

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У пятерых депутатов Госдумы, помимо известных случаев заболевания, обнаружены антитела к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Ещё пять депутатов Госдумы переболели коронавирусом
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах. Но есть и те, кто по итогам тестов увидел, что раньше болел, потому что у них обнаружены антитела», — сказал парламентарий в ходе заседания.

По его словам, «таких депутатов пять».

«Когда с ними стали разговаривать на предмет, когда они себя чувствовали плохо и чем занимались, оказалось, конечно, что они все работали. В этой связи ещё раз убедительная просьба: почувствовали недомогание — лучше побудьте дома», — добавил Володин.

По состоянию на 18 мая сообщалось, что у шести депутатов палаты зафиксирован положительный результат теста на коронавирус.

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