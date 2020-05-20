Пять российских сенаторов переболели коронавирусом

Короткая ссылка
Коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели пять российских сенаторов, сообщила в ходе заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Пять российских сенаторов переболели коронавирусом
  • © Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD

«Пожалуйста, берегите себя, убедительно прошу вас, не пренебрегайте средствами защиты. Пять сенаторов уже переболели коронавирусом», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Как указала парламентарий, режим нерабочих дней закончился, но это не повод не принимать необходимые меры предосторожности в связи с пандемией.

«Необходимо максимально минимизировать или вовсе исключить рабочие контакты. Берегите себя, вы нам все нужны, вы должны активно работать», — отметила спикер.

Ранее депутата Госдумы Светлану Максимову, которая была госпитализирована с COVID-19, выписали из больницы.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщала, что по состоянию на 18 мая у шести депутатов нижней палаты парламента подтверждён положительный тест на коронавирус.

Двое депутатов были выписаны, двое находились в больнице, ещё двое — на лечении и карантине дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить