Пять российских сенаторов переболели коронавирусом

Коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели пять российских сенаторов, сообщила в ходе заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Пожалуйста, берегите себя, убедительно прошу вас, не пренебрегайте средствами защиты. Пять сенаторов уже переболели коронавирусом», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Как указала парламентарий, режим нерабочих дней закончился, но это не повод не принимать необходимые меры предосторожности в связи с пандемией.

«Необходимо максимально минимизировать или вовсе исключить рабочие контакты. Берегите себя, вы нам все нужны, вы должны активно работать», — отметила спикер.

Ранее депутата Госдумы Светлану Максимову, которая была госпитализирована с COVID-19, выписали из больницы.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщала, что по состоянию на 18 мая у шести депутатов нижней палаты парламента подтверждён положительный тест на коронавирус.

Двое депутатов были выписаны, двое находились в больнице, ещё двое — на лечении и карантине дома.