Пять российских сенаторов переболели коронавирусом
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«Пожалуйста, берегите себя, убедительно прошу вас, не пренебрегайте средствами защиты. Пять сенаторов уже переболели коронавирусом», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
Как указала парламентарий, режим нерабочих дней закончился, но это не повод не принимать необходимые меры предосторожности в связи с пандемией.
«Необходимо максимально минимизировать или вовсе исключить рабочие контакты. Берегите себя, вы нам все нужны, вы должны активно работать», — отметила спикер.
Ранее депутата Госдумы Светлану Максимову, которая была госпитализирована с COVID-19, выписали из больницы.
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщала, что по состоянию на 18 мая у шести депутатов нижней палаты парламента подтверждён положительный тест на коронавирус.
Двое депутатов были выписаны, двое находились в больнице, ещё двое — на лечении и карантине дома.