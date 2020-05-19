Заболевшая COVID-19 депутат Госдумы Максимова выписана из больницы

Депутата Госдумы Светлану Максимову, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписали из больницы.

«Светлану Викторовну выписали. В течение двух недель она будет соблюдать карантин дома. У неё очень хорошее самочувствие», — приводит ТАСС слова помощницы депутата.

Она проходила лечение в клинике в Твери.

6 мая советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что у депутата Светланы Максимовой обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Изначально Максимову госпитализировали с подозрением на ОРВИ.