Заболевшая COVID-19 депутат Госдумы Максимова выписана из больницы

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Депутата Госдумы Светлану Максимову, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписали из больницы.
Заболевшая COVID-19 депутат Госдумы Максимова выписана из больницы
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«Светлану Викторовну выписали. В течение двух недель она будет соблюдать карантин дома. У неё очень хорошее самочувствие», — приводит ТАСС слова помощницы депутата.

Она проходила лечение в клинике в Твери.

6 мая советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что у депутата Светланы Максимовой обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Изначально Максимову госпитализировали с подозрением на ОРВИ.

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