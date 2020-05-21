В России провели более 7,8 млн тестов на коронавирус

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В Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 7,8 тестов на выявление коронавирусной инфекции.
В России провели более 7,8 млн тестов на коронавирус
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства, на данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 277 тыс. человек.

В пресс-службе уточнили, что за прошедшие сутки, 20—21 мая, в России провели 262 тыс. тестов на выявление инфекции.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказал мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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