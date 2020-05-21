Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
- РИА Новости
«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры всё ещё высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — приводит её слова РИА Новости.
По её словам, необходимо, чтобы было значительное сокращение числа новых случаев заболевания на регулярной основе, а «показатель воспроизводства» был меньше 1.
Также она считает, что в настоящее время рано говорить о конкретных датах снятия ограничений из-за коронавируса в Москве.
Ранее Вуйнович предупредила, что во всех странах, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сохраняется риск возникновения второй волны заболеваемости.