Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости ещё высоки.

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры всё ещё высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, необходимо, чтобы было значительное сокращение числа новых случаев заболевания на регулярной основе, а «показатель воспроизводства» был меньше 1.

Также она считает, что в настоящее время рано говорить о конкретных датах снятия ограничений из-за коронавируса в Москве.

Ранее Вуйнович предупредила, что во всех странах, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сохраняется риск возникновения второй волны заболеваемости.