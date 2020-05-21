Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости ещё высоки.
Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры всё ещё высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — приводит её слова РИА Новости

По её словам, необходимо, чтобы было значительное сокращение числа новых случаев заболевания на регулярной основе, а «показатель воспроизводства» был меньше 1.

Также она считает, что в настоящее время рано говорить о конкретных датах снятия ограничений из-за коронавируса в Москве.

Ранее Вуйнович предупредила, что во всех странах, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сохраняется риск возникновения второй волны заболеваемости.

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