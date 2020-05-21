Жительница Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного ребёнка из-за его болезни, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.

«24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына... На допросе обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что её сын болел, она «не могла смотреть на его мучения», поэтому решила убить ребёнка.

Ранее следствие сообщало, что житель подмосковной Коломны нашёл девятимесячного сына задушенным в детской кроватке.

По данным СК, «смерть ребёнка наступила в результате механической асфиксии».

В мае URA.RU сообщало, что в Тюменской области раскрыли убийство, которое было совершено в 1990 году.