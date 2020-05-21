В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

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В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
  • АГН «Москва»

Как передаёт РИА Новости, такая инициатива содержится в предложениях комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и входит в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства.

По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, в связи с пандемией все меры принимались, «что называется, с колёс», а вопросы самоизоляции не прописаны в законодательстве.

«Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Всё это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — сообщила она.

Ранее начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что среднесуточное число нарушений самоизоляции жителями Москвы оказалось в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле.

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