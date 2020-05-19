В Москве заявили о снижении ежедневного числа нарушений самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что среднесуточное число нарушений самоизоляции жителями Москвы оказалось в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле.

«Среднесуточное количество подобных нарушений в мае примерно на 25% ниже, чем в апреле. Москвичи, которые пока ещё не вернулись к трудовой деятельности, соблюдают режим самоизоляции дисциплинированно, и мы всё реже фиксируем случаи нахождения на улице без разрешённых указом мэра оснований», — цитирует его ТАСС.

Данчиков добавил, что хотя коэффициент самоизоляции в Москве, по данным «Яндекса», 19 мая достигает рекордно низкого значения в 2,0 балла, это «в первую очередь связано с возобновлением работы ряда промышленных и строительных предприятий».

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области назвали число выявленных нарушений карантинных мер, принятых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.