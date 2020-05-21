В России за сутки скончались 127 пациентов с коронавирусом

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В России в течение суток умерли 127 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки скончались 127 пациентов с коронавирусом
  • © Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency/Handout via REUTERS

Всего за время пандемии в стране скончались 3099 человек с подтверждённым коронавирусом.

Днём ранее в России умерли 135 человек с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле.

Директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

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