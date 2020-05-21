Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 1500
- Reuters
«С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае — 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек», — приводит данные пресс-служба правительства края.
За сутки от коронавируса вылечились 27 человек. Общее число выздоровевших от инфекции в Приморском крае составляет 514 человек.
Ранее власти Приморского края продлили действие ограничительных мер до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.