Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 1500

В Приморском крае за сутки выявили 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 1495 человек, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае — 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек», — приводит данные пресс-служба правительства края.

За сутки от коронавируса вылечились 27 человек. Общее число выздоровевших от инфекции в Приморском крае составляет 514 человек.

Ранее власти Приморского края продлили действие ограничительных мер до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.