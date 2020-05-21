В Коми выступили против идеи слияния с НАО и Архангельской областью

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба прокомментировал идею об объединении республики с Архангельской областью и Ненецким автономным округом в единый регион.

«Я против таких разговоров, против таких необдуманных действий. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу... от людей, живущих в этих регионах», — заявил Уйба в видеообращении к жителям на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что такое объединение возможно только при согласии жителей всех трёх регионов.

«Если же это какое-то функциональное принятие решения, без мнения людей, проживающих на территории, то это заведомо провальный вариант», — добавил врио главы Коми.

В связи с этим Уйба призвал жителей Коми «не поддаваться настроениям, что это уже вопрос решённый».

«На самом деле это гипотеза, которая обсуждается», — пояснил он.

Он также напомнил, что статус республики «гораздо выше статуса области или автономного округа».

Глава рабочей группы от Ненецкого автономного округа по вопросу объединения НАО и Архангельской области Матвей Чупров ранее рассказал об инициативе включить в новый регион также Республику Коми.

13 мая Архангельская область и НАО подписали меморандум о намерении объединиться.

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что референдум об объединении с Ненецким автономным округом планируется провести в сентябре одновременно с выборами губернаторов обоих регионов.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor прокомментировал решение об объединении регионов.