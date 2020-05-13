В Совфеде прокомментировали объединение Архангельской области и НАО

Член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

«Архангельская область и Ненецкий автономный округ достаточно долго в своё время решали проблему разделения», — напомнил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, объединение — логичный и правильный процесс.

«И поэтому пусть жители выскажутся, это дело граждан», — отметил Рязанский.

Со своей стороны, политолог Евгений Минченко в беседе со «Взглядом» сказал, что объединение позволит убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение на душу населения.

«Но это требует серьёзной работы, потому что для реализации такого решения потребуется референдум», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы.