В Совфеде прокомментировали объединение Архангельской области и НАО

Короткая ссылка
Член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
В Совфеде прокомментировали объединение Архангельской области и НАО
  • Reuters

«Архангельская область и Ненецкий автономный округ достаточно долго в своё время решали проблему разделения», — напомнил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, объединение — логичный и правильный процесс.

«И поэтому пусть жители выскажутся, это дело граждан», — отметил Рязанский.

Со своей стороны, политолог Евгений Минченко в беседе со «Взглядом» сказал, что объединение позволит убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение на душу населения.

«Но это требует серьёзной работы, потому что для реализации такого решения потребуется референдум», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить