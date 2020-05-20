Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почёта

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и российский постпред при ООН Василий Небензя удостоены орденов Почёта «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» альтист и дирижёр Юрий Башмет награждён орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», а актёр Борис Щербаков — орденом Почёта.

Ранее сообщалось, что Путин наградил строителей Крымского моста.