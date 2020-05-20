Три человека задержаны по подозрению в стрельбе на юго-востоке Москвы

Полиция задержала трёх человек, которые могут быть причастны к стрельбе на Южнопортовой улице в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

РИА Новости

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий на Южнопортовой улице», — говорится в сообщении. Как отмечается, они доставлены в территориальный отдел полиции. Данные о конфликте на юго-востоке Москвы поступили в полицию около 17:00. Сообщалось, что один из мужчин ранил троих оппонентов из пистолета, после чего скрылся. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета. Для розыска стрелка был введён план «Перехват».