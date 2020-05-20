Три человека задержаны по подозрению в стрельбе на юго-востоке Москвы
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий на Южнопортовой улице», — говорится в сообщении.
Как отмечается, они доставлены в территориальный отдел полиции.
Данные о конфликте на юго-востоке Москвы поступили в полицию около 17:00. Сообщалось, что один из мужчин ранил троих оппонентов из пистолета, после чего скрылся. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.
Для розыска стрелка был введён план «Перехват».