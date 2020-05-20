На юго-востоке Москвы мужчина ранил троих людей из пистолета

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Неизвестный мужчина ранил из пистолета трёх человек на Южнопортовой улице в Москве и скрылся с места происшествия.
На юго-востоке Москвы мужчина ранил троих людей из пистолета
  • РИА Новости

«Сегодня около 17:04 в полицию поступило сообщение о том, что на Южнопортовой улице между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес троим оппонентам телесные повреждения из пистолета, после чего скрылся», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Предположительно, неизвестный стрелял из травматического пистолета.

Устанавливается местонахождение стрелявшего.

18 мая в Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину.

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