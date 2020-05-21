В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных
- РИА Новости
«По состоянию на 20 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1548 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
По данным министерства, COVID-19 также выявлен у 12 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 940 случаев заражения, а также 393 случая — среди гражданского персонала.
Уточняется, что уже выздоровели 1019 военнослужащих, 1311 курсантов, 296 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 158 человек гражданского персонала.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.