Часть найденных в «лесу» Челябинска иномарок передадут в медучреждения

Закупленные для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области автомобили Toyota Camry передадут в медицинские учреждения и социальным службам. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, остальные машины заменят выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.

19 мая СМИ сообщили, что в «челябинском лесу» обнаружена стоянка новых автомобилей Toyota Camry.

В региональном правительстве позднее пояснили, что место, где они располагаются, не является лесом, а речь идёт о территории, принадлежащей управлению делами Челябинской области.

По заявлению местных властей, новые автомобили были закуплены для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году взамен устаревшего автопарка.