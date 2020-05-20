Часть найденных в «лесу» Челябинска иномарок передадут в медучреждения

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Закупленные для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области автомобили Toyota Camry передадут в медицинские учреждения и социальным службам. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
Часть найденных в «лесу» Челябинска иномарок передадут в медучреждения
  • © Toyota

«Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, остальные машины заменят выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.

19 мая СМИ сообщили, что в «челябинском лесу» обнаружена стоянка новых автомобилей Toyota Camry.

В региональном правительстве позднее пояснили, что место, где они располагаются, не является лесом, а речь идёт о территории, принадлежащей управлению делами Челябинской области. 

По заявлению местных властей, новые автомобили были закуплены для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году взамен устаревшего автопарка. 

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