Власти объяснили стоянку новых иномарок «в челябинском лесу»

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Новые автомобили, которые стоят недалеко от озера Смолино в Челябинске, были закуплены региональным правительством для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году взамен устаревшего автопарка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Власти объяснили стоянку новых иномарок «в челябинском лесу»
  • © ООО "Тойота Мотор"

«Закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Там отметили, что закупка автомобилей была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс машин, поскольку около 50% автопарка — это автомобили с пробегом более 200 тыс. км старше десяти лет.

«Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей», — добавили в пресс-службе.

Как подчёркивается, территория в районе озера принадлежит управлению делами челябинского правительства, где оборудована охраняемая стоянка.

РБК в правительстве Челябинской области сообщили, что речь идёт об автомобилях Toyota Camry, которые принадлежат правительству, а место, где они располагаются, не является лесом.

«Это не лес, а черта города, десять минут от центра. Там находится объект на земле, принадлежащей управлению делами Челябинской области, это наша территория. Там растут зеленые насаждения, но это не лес», — говорится в сообщении.

Там сообщили, что речь идёт о новых закупленных автомобилях, которые припаркованы в этом районе, поскольку «там есть возможность организовать охраняемую парковку».

«Это не значит, что они в лесу на полянке стоят», — пояснили в правительстве.

Об обнаружении в «челябинском лесу» автомобилей ранее сообщил портал 74.ru, ссылаясь на читателя и свои источники.

Указывалось, что таких автомобилей не менее 25.

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