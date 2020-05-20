В Совфеде предложили подавать электронные заявления о преступлениях

В Совете Федерации предложили внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, который предусматривает возможность подачи заявлений о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову, катализатором этого предложения стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без неё, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка», — заявила она.

По словам Рукавишниковой, электронная подача заявления о преступлении в полицию — логичный шаг.

Она отметила, что порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным.

Ранее Совет Федерации на заседании в среду, 20 мая, одобрил законопроект, который предусматривает возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.