В Совфеде предложили подавать электронные заявления о преступлениях

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В Совете Федерации предложили внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, который предусматривает возможность подачи заявлений о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде.
В Совфеде предложили подавать электронные заявления о преступлениях
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову, катализатором этого предложения стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без неё, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка», — заявила она. 

По словам Рукавишниковой, электронная подача заявления о преступлении в полицию — логичный шаг.

Она отметила, что порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным.

Ранее Совет Федерации на заседании в среду, 20 мая, одобрил законопроект, который предусматривает возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

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