В Москве составили портрет социального волонтёра. Отмечается, что чаще всего это люди в возрасте от 31 года до 50 лет.

«Большинство социальных волонтёров в столице — это люди от 31 года до 50 лет. Их доля составляет 65% от всего числа добровольцев», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что большинство волонтёров имеют образование в сфере IT, строительства и искусства.

Общее число добровольцев в Москве составляет 1500.

Ранее лауреат конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин создал волонтёрское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам во время пандемии коронавируса.