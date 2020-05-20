Мосгорсуд рассмотрит иск с просьбой заблокировать в России YouTube

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Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании Ontarget с требованием заблокировать в России сервис YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
Мосгорсуд рассмотрит иск с просьбой заблокировать в России YouTube
  • РИА Новости

«В Мосгорсуде зарегистрирован иск компании Ontarget к Google с требованием полной блокировки на территории России сервиса YouTube», — заявили в суде.

Там уточнили, что рассмотрение иска запланировано на 5 июня.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ООО «Онтаргет» является разработчиком тестов для оценки персонала. В компании сообщили, что ряд каналов на YouTube предлагают «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», в том числе публикуя разработанные Ontarget тесты.

По заявлению компании, исковые требования состоят в полной блокировке YouTube, поскольку нарушения стали повторными: в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент, который, как отмечается, по-прежнему присутствует на платформе.

Опубликованные осенью 2019 года результаты исследования ВЦИОМ показали, что более половины опрошенных (58%) являются пользователями YouTube.

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