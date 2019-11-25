Опрос: видеохостингом YouTube пользуются 58% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование о поведении россиян на видеохостинге YouTube.

Как указывается в опросе, более половины из всех опрошенных (58%) признались, что являются пользователями видеохостинга.

«Россияне прежде всего приходят на YouTube за видео (53%). Популярно среди наших сограждан также ставить лайки (13%), подписываться на каналы авторов (12%), делиться видео с другими пользователями (7%), оставлять комментарии к просмотренному видео (6%). Загружают на сервис свои видео только 2% опрошенных», — указывает ВЦИОМ.

Как пишет «Газета.Ru», сервисом не пользуется каждый пятый россиянин (20%). Эти показатели сопоставимы с долей тех, кто вообще не использует интернет.

Отмечается, что наибольшей популярностью на сайте у россиян пользуются музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и искусством (30%), а также юмористический контент (23%).

Вместе с этим у российских пользователей популярны видеоролики, связанные с семьёй, домом и воспитанием детей (16%), спортом или фитнесом (14%), общественно-политической жизнью (14%), техникой и технологиями (13%), путешествиями (13%), образованием (12%), а также красотой и здоровьем (10%).

Всероссийский опрос был проведён 30 октября. В нём принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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