Более 2,5 тысячи компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру

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В столице более 2,5 тыс. компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру, 500 из них стали участниками проекта в мае 2020 года.
Более 2,5 тысячи компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что приём заявок на получение поддержки от Московского инновационного кластера продлили до 1 июня 2020 года.

Он также напомнил, что в рамках проекта компании могут получить до 15% компенсации от общего объёма годовых инвестиций.

«Участники Московского инновационного кластера получают возможность подать заявку на грант на реализацию комплексных инновационных проектов. Размер выплаты может достигать 200 млн рублей», — отметил Фурсин.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

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