Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике.

Об этом сообщает портал Mkset.ru.



По словам руководителя региона, планируется постепенно снимать ограничения по самоизоляции, но точные сроки отмены режима зависят от ситуации с распространением коронавируса.

«Я очень хорошо понимаю, что вы все устали. Хочется вернуться к повседневной деятельности. Не буду прогнозировать плато, но в целом за последние две недели подавляющего роста нет. Может быть, к концу июня мы будем выходить на послабления нашей деятельности», — отметил он.

Глава региона отметил, что первые послабления начнутся с 1 июня.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с работой магазинов в условиях масочного режима.