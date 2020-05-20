Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике.
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал Mkset.ru.

По словам руководителя региона, планируется постепенно снимать ограничения по самоизоляции, но точные сроки отмены режима зависят от ситуации с распространением коронавируса.

«Я очень хорошо понимаю, что вы все устали. Хочется вернуться к повседневной деятельности. Не буду прогнозировать плато, но в целом за последние две недели подавляющего роста нет. Может быть, к концу июня мы будем выходить на послабления нашей деятельности», — отметил он.

Глава региона отметил, что первые послабления начнутся с 1 июня.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с работой магазинов в условиях масочного режима.

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