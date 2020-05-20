Адвокат прокомментировал обращение к спецдокладчику ООН по делу сестёр Хачатурян

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Один из защитников Марии Хачатурян Ярослав Пакулин объяснил причины обращения к спецдокладчику ООН.
Адвокат прокомментировал обращение к спецдокладчику ООН по делу сестёр Хачатурян
  • РИА Новости

По его словам, основной причиной стало разное видение дела со стороны Следственного комитета и прокуратуры.

«Мы считаем, что такое освещение проблемы на международном уровне через спецдокладчика может правильно мотивировать наши органы в пользу того, что есть всё-таки признаки необходимой обороны. И если они есть, то не нужно этого стесняться. Нужно прекращать уголовное дело, объясняя обвиняемым право на реабилитацию, и таким образом на международном уровне докладывать о результатах расследования», — подчеркнул Ярослав Пакулин в беседе с телеканалом «360».

Он также отметил, что в настоящий момент дело Марии Хачатурян выделено в отдельное производство, но защита хочет добиться включения его в общее рассмотрение дела сестер.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону.

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