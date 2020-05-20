Голикова оценила снижение темпов прироста по COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в стране, в частности в Москве.

«Что на сегодня. Как вы знаете, за последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 8764, мы даём снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «существенное снижение демонстрирует Москва».

«Но некоторый рост мы ещё видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием примерно на две недели», — добавила Голикова.

Также Голикова заявила, что на сегодняшний день в России более 99 тыс. коек занято пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.