Режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 8 июня
- РИА Новости
«Принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что в первую очередь продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общепита и крупных торговых центров.
5 мая стало известно, что в лабораториях Пермского края провели более 54,3 тыс. исследований на коронавирус с начала пандемии.
Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.