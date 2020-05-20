Режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 8 июня из-за прироста заболеваемости, превышающего последние несколько дней 5%.

«Принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что в первую очередь продлеваются ограничения на проведение массовых мероприятий, функционирование общепита и крупных торговых центров.

5 мая стало известно, что в лабораториях Пермского края провели более 54,3 тыс. исследований на коронавирус с начала пандемии.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.