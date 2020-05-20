Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом

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Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Минобороны России на фондах конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке совместно с правительством Московской области создан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1420 мест. Для функционирования центра привлечено более 600 военных специалистов-медиков», — цитирует ведомство РИА Новости.

Для лечения больных задействуют врачей-инфекционистов, медсестёр из Военно-медицинской академии имени Кирова и медслужб Центрального и Восточного военных округов, а также курсантов выпускных курсов академии.

Ранее военнослужащие развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

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