В Госдуме прокомментировали идею создания реестра льготников для получения лекарств
- РИА Новости
«Создание реестра позволит точнее узнать потребности в лекарственных средствах, медицинских изделиях и поможет своевременно получить их участникам государственных программ. Иными словами, если создать единый федеральный список льготников, можно быть уверенным: каждый из них получит то, что гарантировано ему законом, невзирая на проблемы и нюансы региональных министерств здравоохранения», — заявил парламентарий в беседе с «Российской газетой».
Он уточнил, что в законопроекте также закреплено положение о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых лекарств.
По мнению депутата, это своевременное решение в сложившихся условиях.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области в 2019 году выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства.