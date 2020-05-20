В Госдуме прокомментировали идею создания реестра льготников для получения лекарств

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Депутат Госдумы России Рафаэль Марданшин прокомментировал идею создания в России реестра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами за счёт федерального или регионального бюджетов.
В Госдуме прокомментировали идею создания реестра льготников для получения лекарств
  • РИА Новости

«Создание реестра позволит точнее узнать потребности в лекарственных средствах, медицинских изделиях и поможет своевременно получить их участникам государственных программ. Иными словами, если создать единый федеральный список льготников, можно быть уверенным: каждый из них получит то, что гарантировано ему законом, невзирая на проблемы и нюансы региональных министерств здравоохранения», — заявил парламентарий в беседе с «Российской газетой».

Он уточнил, что в законопроекте также закреплено положение о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых лекарств.

По мнению депутата, это своевременное решение в сложившихся условиях.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области в 2019 году выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства.

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