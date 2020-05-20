В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг

За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.

«Нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг», — цитирует РИА Новости зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Он отметил, что за первый квартал 2020 года было выявлено 10 тыс. онлайн-ресурсов мошенников, что в два раза больше прошлогоднего показателя.

Число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз.

Ранее IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.

В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.