В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг

Короткая ссылка
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг», — цитирует РИА Новости зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Он отметил, что за первый квартал 2020 года было выявлено 10 тыс. онлайн-ресурсов мошенников, что в два раза больше прошлогоднего показателя.

Число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз.

Ранее IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.

В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить