В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
- РИА Новости
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«Нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг», — цитирует РИА Новости зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Он отметил, что за первый квартал 2020 года было выявлено 10 тыс. онлайн-ресурсов мошенников, что в два раза больше прошлогоднего показателя.
Число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз.
Ранее IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.
В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.