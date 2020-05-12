Эксперт рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников

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IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников
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В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что не следует пользоваться сайтами с подозрительными предложениями.

«Естественно, это нереально, что за 300 рублей у тебя спишут все задолженности. Потому что так просто не бывает. Важно трезво оценивать ситуацию», — сказал эксперт.

По его словам, если человек оказался в сложной ситуации, то можно улучшать свою кредитную историю законными методами. Что касается незаконных, то вернуть средства практически невозможно, отметил он.

«Никто сейчас через карту не оплачивает, как в магазине. Есть много других платёжных систем, где перевод денег отследить практически невозможно», — пояснил Семёнов.

Ранее директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в беседе с газетой «Известия» предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.

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