В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек

Ещё 5440 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 36 тыс., сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились 2583 пациента с COVID-19.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» заявил, что эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени.