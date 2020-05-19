В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан

Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение, как пишет РИА Новости, содержится в проекте постановления палаты.

Как отмечается, в среду, 20 мая, в Совете Федерации запланирован правительственный час с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Встреча посвящена мерам по борьбе с коронавирусом.

В частности, правительству рекомендовано «рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан».

Совфед также предлагает правительству упростить приём медиков на работу в медицинские организации по срочному договору в условиях ЧС.

Кроме того, сенаторы рекомендуют Минтруду разработать поправки в трудовое законодательство о возможности для граждан в условиях режимов ЧС и повышенной готовности работать дистанционно.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что заканчивают формировать общенациональный план восстановления экономики России.

По словам министра Максима Решетникова, все прорабатываемые меры оцениваются с точки зрения восстановления занятости, доходов людей и инвестиций.