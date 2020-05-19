Правительство готовит общенациональный план восстановления экономики

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Минэкономразвития заканчивает формировать общенациональный план восстановления экономики России, внесёт его в правительство 25 мая. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
Правительство готовит общенациональный план восстановления экономики
  • РИА Новости

«К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике», — сказал премьер России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство активно ведёт эту работу совместно с ЦБ.

Председатель правительства рассказал, что ранее состоялось совещание, в ходе которого были рассмотрены ключевые положения соответствующего плана.

«Тот общенациональный план, о котором Михаил Владимирович сказал, основная задача, то, над чем мы сейчас бьёмся, — это максимально быстро вернуться на эту динамику роста», — заявил позднее Решетников.

По словам министра, все прорабатываемые меры оцениваются «именно с этой точки зрения — восстановить занятость, восстановить доходы людей и восстановить инвестиции».

«Мы сейчас заканчиваем прогноз, который будет завтра представлен в правительство. Там все поквартально мы спрогнозировали, есть оценки… Мы его синхронизируем вместе с общенациональным планом, который тоже заканчиваем формировать и в понедельник представим в правительство», — добавил Решетников.

11 мая Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.

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