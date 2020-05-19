Действие ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать

Власти России решили не продлевать до конца 2021 года единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов.

«Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по итогам обсуждения «было принято решение этого не делать».

Как подчеркнули в Минфине, в настоящее время вопрос снят с повестки дня, предложение не актуально.

Агентство уточняет, что срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться предприниматели в различных видах деятельности: в розничной торговле, общественном питании и ряде других услуг. Их перечень установлен Налоговым кодексом.

Пользователи платят налог с вменённого им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.

Осенью 2019 года организация «Опора России» выступила с предложением реформировать систему налогов для малого бизнеса.

Предложения были связаны с тем, что в 2021 году запланирована отмена ЕНВД, который, по данным бизнес-объединения, остаётся популярным среди предпринимателей — его придерживаются более 2 млн налогоплательщиков.