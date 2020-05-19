Действие ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать
- РИА Новости
«Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что по итогам обсуждения «было принято решение этого не делать».
Как подчеркнули в Минфине, в настоящее время вопрос снят с повестки дня, предложение не актуально.
Агентство уточняет, что срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года.
Специальным налоговым режимом могут воспользоваться предприниматели в различных видах деятельности: в розничной торговле, общественном питании и ряде других услуг. Их перечень установлен Налоговым кодексом.
Пользователи платят налог с вменённого им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.
Осенью 2019 года организация «Опора России» выступила с предложением реформировать систему налогов для малого бизнеса.
Предложения были связаны с тем, что в 2021 году запланирована отмена ЕНВД, который, по данным бизнес-объединения, остаётся популярным среди предпринимателей — его придерживаются более 2 млн налогоплательщиков.