Более 100 вывозных рейсов совершено в Россию за полтора месяца
- РИА Новости
«За полтора месяца мы смогли, таким образом, отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тыс. наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время», ― сказал он в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Шадаев заявил, что более 30 тыс. россиян, которые вынужденно остаются на территории зарубежных стран, начали получать регулярную финансовую помощь.
Ранее в Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда.