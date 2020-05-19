Более 100 вывозных рейсов совершено в Россию за полтора месяца

Более 100 вывозных рейсов, с помощью которых свыше 18 тыс. граждан России вернулись на родину, совершено за предыдущие полтора месяца. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«За полтора месяца мы смогли, таким образом, отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тыс. наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время», ― сказал он в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Шадаев заявил, что более 30 тыс. россиян, которые вынужденно остаются на территории зарубежных стран, начали получать регулярную финансовую помощь.

Ранее в Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда.