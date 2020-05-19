Более 100 вывозных рейсов совершено в Россию за полтора месяца

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Более 100 вывозных рейсов, с помощью которых свыше 18 тыс. граждан России вернулись на родину, совершено за предыдущие полтора месяца. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Более 100 вывозных рейсов совершено в Россию за полтора месяца
  • РИА Новости

«За полтора месяца мы смогли, таким образом, отправить более 100 вывозных авиарейсов и вывезти более 18 тыс. наших граждан с территории иностранных государств. Это примерно 70% всех граждан, которые имели обратные билеты на это время», ― сказал он в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Шадаев заявил, что более 30 тыс. россиян, которые вынужденно остаются на территории зарубежных стран, начали получать регулярную финансовую помощь.

Ранее в Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда.

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